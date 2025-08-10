Другое
Сегодня 12:09
Через обстріл Дніпропетровщини поїзд Дніпро – Харків прямує в обʼїзд

Через обстріл Дніпропетровщини поїзд Дніпро – Харків прямує в обʼїзд

Внаслідок російського обстрілу Дніпропетровщини у ніч з 9 на 10 серпня кілька поїздів прямуватимуть із незначною затримкою.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Поїзди, які слідують на дільниці від Дніпра до Запоріжжя та у зворотному напрямку проїжджатимуть пошкоджену ділянку під допоміжним локомотивом і затримаються в межах години.

Поїзд №92 Одеса – Краматорськ і №824 Дніпро – Харків прямуватимуть через станцію «Самар – Дніпровський». Зворотні рейси цих поїздів також прямуватимуть в обʼїзд.

Як повідомляв начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, уночі 10 серпня росіяни атакували Синельниківщину БпЛА. У райцентрі сталося декілька займань. Там пошкоджена інфраструктура. Руйнування є на транспортному підприємстві.

Агентство Телевидения Новости

