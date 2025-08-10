Поліція Харківщини вилучила з продажу сигарети без акцизу на 50 тис. гривень

9 серпня у ході проведення заходів, спрямованих на протидію нелегальному ринку підакцизної продукції, у місті Златопіль правоохоронці виявили факт незаконного продажу безакцизних сигарет та притягнули до адмінвідповідальності місцеву жительку за незаконну торгівлю та продаж їх неповнолітньому.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Під час обшуку торгівельної точки було вилучено 664 пачки тютюнових виробів без марок акцизного податку. Сума продажу яких складає близько 50 тисяч гривень.

Поліцейським офіцером Златопільської громади спільно з ювенальною превенцією Лозівського РВП щодо продавчині складено адміністративний протокол за ч. 1, 2 ст. 156 – порушення правил торгівлі тютюновими виробами Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Адміністративні матеріали буде скеровано до суду для прийняття рішення.

Агентство Телевидения Новости