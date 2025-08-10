На пляжі під Одесою пролунали вибухи: загинули троє людей

Сьогодні, 10 серпня, біля берега у селищі Затока на Одещині пролунали вибухи. Загинули троє людей.

Про це повідомили в ГУНП в Одеській області.

«Під час купання в результаті двох вибухів невідомих предметів загинули троє відпочивальників – жінка та двоє чоловіків. Особи загиблих встановлюються», – йдеться в повідомленні.

На місці працюють слідчо-оперативні групи.

Як зазначив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, люди підірвалися на вибухонебезпечних предметах під час купання у заборонених для відпочинку зонах. В області офіційно функціонують 32 безпечні зони для купання: 30 – в Одесі, по одній – у Чорноморську та Приморському Ізмаїльського району.

Агентство Телевидения Новости