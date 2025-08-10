У Харкові прокуратура через суд вимагає повернути землю громаді

Прокуратура звернулася до суду з вимогою розірвати договір оренди ділянки площею понад 0,1 га на вулиці Миру у Харкові та повернути її у власність громади. Орендар, який мав звести на цій землі кафетерій і облаштувати вхід до парку, не виконав свої зобов’язання.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Земельну ділянку міська рада передала приватному підприємству для будівництва кафетерію з літнім майданчиком та облаштування входу до парку з подальшою експлуатацією об’єкта.

Відповідно до умов договору, будівництво мало бути завершено у встановлені строки, а орендар зобов’язувався отримати всі необхідні дозвільні документи, розпочати роботи та ввести об’єкт в експлуатацію.

Прокуратура встановила, що підприємство не виконало визначені договором зобов’язання.

Такі дії суперечать вимогам договору, положенням Закону України «Про оренду землі», Земельного та Цивільного кодексів України.

Істотне порушення умов договору є підставою для його дострокового розірвання у судовому порядку. Невиконання орендарем зобов’язань щодо цільового використання земельної ділянки порушує права та інтереси територіальної громади як власника.

Немишлянська окружна прокуратура Харкова звернулася до суду з позовною заявою про розірвання договору оренди земельної ділянки площею понад 0,1 га, розташованої по вулиці Миру, та її повернення у комунальну власність територіальної громади міста.

Наразі Господарським судом Харківської області відкрито провадження у справі.

Агентство Телевидения Новости