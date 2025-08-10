Росіяни завдали ударів по Харківському району: постраждала жінка

У неділю, 10 серпня, окупанти завдали ударів по двох населених пунктах Харківського району. Постраждала місцева жителька.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Близько 13:10 в результаті удару БпЛА по Козачій Лопані зазнала травм 67-річна місцева жителька. З пораненнями спини, плеча та ноги жінку госпіталізували.

Також сьогодні, близько 3:00, росіяни вдарили по Новій Козачій, повністю зруйнувавши приватний будинок. Інформація про постраждалих не надходила.

Агентство Телевидения Новости