Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:27
Просмотров: 82

Окупанти обстріляли Купʼянськ-Вузловий: один загиблий, двоє поранених

Окупанти обстріляли Купʼянськ-Вузловий: один загиблий, двоє поранених

10 серпня близько 12:00 російські війська обстріляли селище Купʼянськ-Вузловий Харківської області. Внаслідок атаки загинув 62-річний чоловік, двоє жінок дістали поранення.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Сьогодні близько 13:10 окупанти спрямували ударний безпілотник по селищу Козача Лопань. Вибухові поранення дістала місцева жителька 1957 року народження. Для надання медичної допомоги постраждалу доставили до лікарні.

Також у Купʼянську 64-річний чоловік наступив на невідомий вибуховий пристрій. З травмами його госпіталізували.

За фактом воєнних злочинів слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 