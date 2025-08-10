Окупанти обстріляли Купʼянськ-Вузловий: один загиблий, двоє поранених

10 серпня близько 12:00 російські війська обстріляли селище Купʼянськ-Вузловий Харківської області. Внаслідок атаки загинув 62-річний чоловік, двоє жінок дістали поранення.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Сьогодні близько 13:10 окупанти спрямували ударний безпілотник по селищу Козача Лопань. Вибухові поранення дістала місцева жителька 1957 року народження. Для надання медичної допомоги постраждалу доставили до лікарні.

Також у Купʼянську 64-річний чоловік наступив на невідомий вибуховий пристрій. З травмами його госпіталізували.

За фактом воєнних злочинів слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

