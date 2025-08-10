Другое
На Харківщині тривають два бої, три атаки росіян відбито

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 10 серпня. Триває 1264 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України. Від початку доби на фронті відбулося 114 бойових зіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили наступ в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку з початку доби окупанти чотири рази йшли уперед на позиції українських захисників у районах населених пунктів Радьківка, Кіндрашівка, Петропавлівка, Степова Новоселівка; на даний час триває два боєзіткнення.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости

