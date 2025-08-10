Другое
10.08.2025 22:02
Просмотров: 100

У Харкові надзвичайники врятували трирічну дівчинку, яка випала з вікна: відео

Сьогодні, 10 серпня о 20:41, з вікна п’ятого поверху житлового будинку на проспекті Ювілейному у Харкові випала трирічна дитина.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Дівчинка дивом врятувалась, упавши на кондиціонер поверхом нижче.

Рятувальники ДСНС, які прибули на місце, за допомогою висувної пожежної драбини дісталися малечі та спустили її донизу. Дівчинка не зазнала жодних ушкоджень.

Після огляду бригадою екстреної медичної допомоги її передали батькам.

Агентство Телевидения Новости

