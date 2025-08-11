Дрони на оптоволокні знищили техніку окупантів на Вовчанському напрямку

На Вовчанському напрямку прикордонники бригади «Гарт» застосовують дрони на оптоволокні для виявлення та знищення замаскованої ворожої техніки. Українські захисники перетворили на металобрухт три автівки противника, сховані у лісосмузі.

Про це повідомили в ДПСУ.

«Засоби РЕБ, які противник встановлює на своїх автівках, аж ніяк не можуть завадити ефективній роботі дронарів-прикордонників», – зазначили в ДПСУ.

Сітки, якими росіяни огороджують свої транспортні засоби, пілоти ДПСУ оминають.

Як результат – бійці підрозділу «Скорпіон» перетворили на металобрухт три автівки, які окупанти намагалися заховати у лісосмузі поблизу своїх позицій.





Агентство Телевидения Новости