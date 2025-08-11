На Харківщині попрощалися з військовим батальйону безпілотних систем

У Донецькій області під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець зі Зміївської громади Харківщини Віталій Рудницький.

Про це повідомляє «Медійний Зміїв».

Віталій Рудницький народився у селі Задонецьке, дитинство та юність провів у Змієві, навчався у місцевій школі №2 та Харківському професійному ліцеї залізничного транспорту, здобувши фах помічника машиніста. Служив строкову у Нікопольському ракетно-зенітному полку, брав участь в АТО у 2014-2015 роках. До повномасштабного вторгнення працював на Зміївському молокозаводі.

8 березня 2022 року Віталій Рудницький став на захист України, служив у батальйоні безпілотних систем військової частини А4741 на посаді головного сержанта взводу ударних БпАК. Брав участь у боях та отримав відзнаки «За оборону України», «За оборону Часового Яру» та «Золотий хрест».

Загинув військовий 27 травня 2025 року поблизу населеного пункту Піддубне Волноваського району під час виконання бойового завдання. Прощання з військовим пройшло 8 серпня у Змієві.

