FPV-дрони Третьої штурмової ліквідували танк, САУ та групу окупантів на Харківщині
Підрозділи Третього армійського корпусу провели серію ударів FPV-дронами по російських військах на Харківщині. Знищено техніку та живу силу противника.
Про це повідомляється у Telegram-каналі Третього армійського корпусу.
Пілоти підрозділу FATUM Протитанкового батальйону Третьої окремої штурмової бригади завдали серії ударів по позиціях російських військ на Харківському напрямку.
FPV-дрони знищили маршрути постачання, легкові автомобілі, багі, а також замасковані танк і самохідну артилерійську установку.
Крім того, було ліквідовано групу російських військових, яка ховалася в засідці.