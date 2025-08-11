FPV-дрони Третьої штурмової ліквідували танк, САУ та групу окупантів на Харківщині

Підрозділи Третього армійського корпусу провели серію ударів FPV-дронами по російських військах на Харківщині. Знищено техніку та живу силу противника.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Третього армійського корпусу.

Пілоти підрозділу FATUM Протитанкового батальйону Третьої окремої штурмової бригади завдали серії ударів по позиціях російських військ на Харківському напрямку.

FPV-дрони знищили маршрути постачання, легкові автомобілі, багі, а також замасковані танк і самохідну артилерійську установку.

Крім того, було ліквідовано групу російських військових, яка ховалася в засідці.

Агентство Телевидения Новости