Будинок на Харківщині, де жив Сковорода, передають у власність громади

Куп’янська окружна прокуратура Харківської області ініціювала передачу у комунальну власність пам’ятки історії місцевого значення — будинку у селищі Великий Бурлук, де у 80-х роках XVIII століття жив філософ Григорій Сковорода.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Площа вказаного обʼєкта становить 1587 кв. м, вартість — понад 39 млн гривень.

Раніше Харківський окружний адміністративний суд підтвердив позицію прокуратури, визнав бездіяльність Великобурлуцької селищної ради протиправною та зобов’язав її вжити заходів для визнання будинку безхазяйним майном. Рішення також залишено в силі судом апеляційної інстанції.

Будинок було офіційно взято на облік як безхазяйне нерухоме майно. Проте досі територіальна громада не оформила право власності на пам’ятку, через що вона залишається поза охороною і поступово руйнується.

Прокуратура наголошує: без цих заходів пам’ятка історії не отримує належного збереження та охорони. Відсутність ремонту та реставрації створює загрозу знищення цього унікального об’єкта культурної спадщини.

Крім того, безхазяйне майно стає потенційною загрозою для безпеки громади: занедбані будівлі можуть ставати осередками антисанітарії, незаконного проживання чи інших правопорушень. Втрачається можливість контролювати та раціонально використовувати цей ресурс на користь громади.

Оформлення права власності на пам’ятку надасть територіальній громаді шанс не лише зберегти історичний об’єкт, а й ефективно управляти ним.

Заяву щодо передачі будинку у комунальну власність вже передано на розгляд до Чугуївського міського суду Харківської області.

Без оформлення комунальної власності пам’ятка історії приречена на руйнування, а громада втрачає контроль над своїм культурним надбанням і ресурсами. Тому рішення суду про передачу будинку у власність територіальної громади — це не просто юридичний крок, а інвестиція в майбутнє громади та збереження національної спадщини.

Агентство Телевидения Новости