На Харківщині директор підприємства незаконно заволодів бюджетними коштами

На Харківщині слідчі повідомили про підозру зловмиснику, який незаконно заволодів бюджетними коштами.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Директор одного з підприємств спричинив державі матеріальну шкоду на суму понад 200 тисяч гривень.38-річний чоловік, зловживаючи службовим становищем в умовах воєнного стану, уклав договір з місцевим органом державної влади на постачання ковдр для потреб громади.

За результатами проведеної товарознавчої експертизи було встановлено, що вартість поставлених товарів була штучно завищена.

Слідчі Берестинського районного відділу поліції повідомили порушнику про підозру за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

