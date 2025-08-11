Азербайджан надасть два мільйони доларів на відновлення української енергосистеми

Президент Азербайджану Ільхам Алієв розпорядився виділити кошти еквівалентом 2 млн доларів США Міністерству енергетики країни з метою надання гуманітарної допомоги Україні.

Про це йдеться у розпорядженні, опублікованому на сайті президента Азербайджану, повідомляє «Європейська правда».

У розпорядженні сказано, що спираючись на принципи гуманізму, Азербайджан на двосторонній і багатосторонній основі надає гуманітарну допомогу багатьом країнам світу.

«З метою надання гуманітарної допомоги Україні з резервного фонду президента… виділити Міністерству енергетики Азербайджанської Республіки кошти в еквіваленті 2 мільйонів доларів США у манатах для закупівлі та відправлення електрообладнання, виробленого в Азербайджанській Республіці», – сказано у повідомленні.

Міністерству фінансів Азербайджану доручено забезпечити фінансування в зазначеній сумі.

Агентство Телевидения Новости