Азербайджан надасть два мільйони доларів на відновлення української енергосистеми

Президент Азербайджану Ільхам Алієв розпорядився виділити кошти еквівалентом 2 млн доларів США Міністерству енергетики країни з метою надання гуманітарної допомоги Україні.

Про це йдеться у розпорядженні, опублікованому на сайті президента Азербайджану, повідомляє «Європейська правда».

У розпорядженні сказано, що спираючись на принципи гуманізму, Азербайджан на двосторонній і багатосторонній основі надає гуманітарну допомогу багатьом країнам світу. 

«З метою надання гуманітарної допомоги Україні з резервного фонду президента… виділити Міністерству енергетики Азербайджанської Республіки кошти в еквіваленті 2 мільйонів доларів США у манатах для закупівлі та відправлення електрообладнання, виробленого в Азербайджанській Республіці», – сказано у повідомленні.

Міністерству фінансів Азербайджану доручено забезпечити фінансування в зазначеній сумі.

