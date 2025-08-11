Другое
Сегодня 13:01
У Греції у контейнері з бананами знайшли 271,15 кг кокаїну

У Греції у контейнері з бананами знайшли 271,15 кг кокаїну

У Греції правоохоронці конфіскували 271,15 кг кокаїну вартістю понад 5,5 млн євро.

Як пише Кореспондент, про це інформує AP у понеділок, 11 серпня.

За даними поліції, наркотики були сховані у контейнері з бананами, що прибули з Еквадору.

Інформацію про вантаж надала Національне агентство по боротьбі зі злочинністю Великої Британії. Судно прямувало до порту Салоніки, де поліція виявила кокаїн, вилучила більшу його частину з брикетів та відправила контейнер вантажівкою до передмістя Афін Асропіргос.

У суботу правоохоронці затримали трьох чоловіків. Серед них зокрема двоє громадян Греції (40-річний власник транспортної компанії та 32-річний чоловік) і 47-річний громадянин Болгарії, який, за даними слідства, був пов’язаний із наркобандою та організував перевезення контейнера. 32-річний підозрюваний мав розподіляти наркотики через інших членів угруповання.

Поліція розшукує ймовірних спільників затриманих. У понеділок вони постануть перед прокурором.

Агентство Телевидения Новости

