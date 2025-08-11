Суд оголосив вирок окупанту, який зґвалтував жительку Харківщини

На Харківщині до 12 років позбавлення волі заочно засудили воєнного злочинця Максима Лянченка. Зловмисник – житель тимчасово окупованого Донецька, який ще до початку повномасштабної війни добровільно приєднався до підконтрольних рф терористичних угруповань днр.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За матеріалами справи, зловмисник входив до складу 115-го полку окупаційної армії та особисто брав участь у захопленні частини території Харківщини. Під час окупації одного з населених пунктів на сході Харківської області ґвалтівник увірвався до помешкання місцевої жительки.

«Погрожуючи вогнепальною зброєю, він намагався примусити жінку до статевого акту. Отримавши відмову, він почав її бити та стріляти з автомата поруч з її тілом, щоб залякати. Коли потерпіла втратила можливість чинити опір, Лянченко зґвалтував її неприродним способом, а потім погрожував розстрілом та подальшим знущанням зі сторони інших окупантів, якщо вона комусь розповість», – розповіли в СБУ.

Співробітники СБУ встановили, що напередодні звільнення громади фігурант разом зі своїм угрупованням утік з Харківщини.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Оскільки засуджений наразі переховується на тимчасово окупованій території України, Служба безпеки вживає заходів для реалізації міжнародних правових механізмів, які дозволять притягнути його до реального відбування покарання.

