Керівник агрофірми з Харківщини не сплатив понад 73 млн грн податків, – БЕБ

Детективи БЕБ у Полтавській області повідомили про підозру керівнику приватного агропідприємства з Харківщини в умисному ухиленні від сплати податків. За даними слідства, протягом двох років він реалізовував продукцію поза офіційним обліком, що завдало бюджету понад 73 млн грн збитків.

Про це повідомили в Бюро економічної безпеки в Полтавській області.

Встановлено, що впродовж двох років керівник агропідприємства на Харківщині закуповував цукор, відображаючи операції у бухгалтерських та податкових документах. Однак надалі підозрюваний реалізовував продукцію поза офіційним обліком, умисно ухиляючись від сплати податку на додану вартість.

Збитки, завдані бюджету, у розмірі понад 73 млн грн, підтверджені висновком судово-економічної експертизи.

Керівнику підприємства повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України – умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

