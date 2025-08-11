Другое
Минулого тижня рф чотири рази атакувала Харків БпЛА: дев’ятеро постраждалих

Минулого тижня рф чотири рази атакувала Харків БпЛА: дев’ятеро постраждалих

Протягом тижня Харків зазнав чотирьох ударів російськими безпілотниками. Внаслідок атак постраждали дев’ятеро людей, зокрема підліток.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Пошкоджень зазнали об’єкти бізнесу в Салтівському та Київському районах, меблевий магазин, автозаправна станція та цивільне підприємство.

З«Загальна тривалість повітряних тривог у місті Харкові склала 37 годин – це вдвічі менше, ніж було в області», – зазначив Терехов.

