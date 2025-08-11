Судитимуть безробітну з Харкова, яка готувала удар рф по підрозділу міськради

У серпні 2022 року безробітна з Харкова зафіксувала місце дислокації українських військових. Надалі жінка надіслала цю інформацію до проросійського чату в месенджері Telegram.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

У квітні 2024 року жінка знову виявила активність, допомагаючи готувати новий удар рф по локації одного зі структурних підрозділів Харківської міської ради, де, за її припущенням, нібито перебували військовослужбовці Сил оборони України.

Крім передачі розвідданих, що потрапляли до ворожих рук, слідство задокументувало систематичну діяльність фігурантки, спрямовану на підтримку «руського миру».

Обвинувачена неодноразово публікувала повідомлення в Telegram-боті. У цих публікаціях вона поширювала дезінформацію про нібито провокації з боку України, применшувала провину держави-агресора за руйнування цивільної інфраструктури Харкова, стверджувала, що рф має право «декомунізувати» місто до «стану рівного поля». Жінка також публічно ставила під сумнів напрямок ударів і натякала на їх «українське походження».

Експертне дослідження встановило, що всі ці публікації містять ознаки виправдовування збройної агресії рф проти України. Правоохоронці викрили харків’янку за місцем її проживання.

Прокурорами Харківської обласної прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 45-річної жінки за фактами поширення інформації про переміщення, рух і розташування Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України), а також виготовлення та поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії рф проти України (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Обвинувачену судитимуть у Новобаварському районному суді міста Харкова. На вирок вона очікує, перебуваючи під вартою.

