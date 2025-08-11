Другое
Прикордонники виявили у вантажівках небезпечні для життя схованки для ухилянтів

На околиці Ізмаїла прикордонники затримали двох водіїв – батька і сина, які намагалися переправити трьох чоловіків до Румунії, сховавши їх у шахтах телескопічних гідроциліндрів вантажівок. За таку «подорож» кожен мав заплатити по 8 тисяч доларів, ризикуючи життям.

Про це повідомили в ДПСУ.

Під час перевірки двох вантажівок MAN, які їхали у напрямку кордону з Румунією, у прикордонників виникли підозри. Трьох чоловіків із Запорізької, Хмельницької та Донецької областей знайшли у шахтах телескопічних гідроциліндрів, що підіймають причіп.

«Сховки насправді могли стати їхньою пасткою. Під час руху чоловіки сиділи у кабінах, але, наближаючись до блок-постів, забиралися у ці пастки. Там вони стояли між металевими рухомими частинами без вентиляції, наражаючись на небезпеку для здоров’я і навіть життя», – розповіли в ДПСУ.

Документів для законного перетину кордону ніхто не мав. За таку подорож кожен мав заплатити по 8000 доларів.

Щодо порушників відкрито кримінальне провадження за ст. 332 ККУ – «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України». На «мандрівників» складені адміністративні протоколи за незаконний перетин кордону та порушення прикордонного режиму.


