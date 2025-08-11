На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони знищили 63 одиниці російської техніки за добу

Минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку російські війська здійснили 88 обстрілів, з них 26 – ударами дронів-камікадзе. Сили оборони знищили та пошкодили 63 одиниці ворожої техніки та ліквідували вісьмох окупантів.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Харків».

Минулої доби окупанти завдали авіаційного удару із застосуванням однієї НАР, здійснили 88 обстрілів позицій українських військ, з них 26 ударів дронами-камікадзе.

Окупанти втратили вісім осіб особового складу.

Також загарбники втратили знищеними та пошкодженими 63 одиниці озброєння та військової техніки, з них:

3 автомобілі;59 БпЛА;1 одиницю спеціальної техніки.

Знищено:

40 укриттів для особового складу;4 стартові позиції запуску БпЛА;1 місце зберігання БП.

