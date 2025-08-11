Суд продовжив арешт ексначальнику СБУ Харківщини Дудіну на два місяці

У Шевченківському районному суді Києва 11 серпня відбулося засідання у справі колишнього керівника управління СБУ в Харківській області Романа Дудіна, обвинуваченого у державній зраді, самовільному залишенні військової частини та непокорі.

Про це повідомляє Ґвара Медіа з посиланням на адвоката Олександра Кожевнікова.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою продовжили ще на два місяці – до 9 жовтня 2025 року.

У ході засідання також відбувся допит свідка. Начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, який є свідком у справі, знову допитати не вдалося через його відсутність. Суд планує провести цей допит 19 серпня.

Нагадаємо, Роман Дудін очолював СБУ Харківщини з березня 2020 до травня 2022 року. Президент Володимир Зеленський звільнив його після поїздки на Харківщину, заявивши, що посадовець не виконував завдання із захисту міста на початку повномасштабного вторгнення.

Слідство стверджує, що 24 лютого 2022 року Дудін мав інформацію про наступ російських військ і здійснював дії, спрямовані на підрив обороноздатності та державної безпеки. Його також обвинувачують у спробі усунути голову Харківської ОВА, дискредитації влади, перешкоджанні роботі сил оборони та створенні умов для передачі зброї і боєприпасів росіянам, а також у самовільному залишенні місця служби.

Обвинувачення пред’явлені за ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 407 та ч. 4 ст. 402 ККУ. Санкції передбачають довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Сам Дудін заявляє про упередженість суддів, пов’язуючи їх із заступником керівника Офісу президента Олегом Татаровим та начальником ОВА Олегом Синєгубовим. Також він звинувачує Синєгубова і мера Харкова Ігоря Терехова у наданні неправдивих свідчень.

