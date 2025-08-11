У Харкові демонтували два зруйновані російськими обстрілами будинки
Завершено демонтаж двох багатоповерхівок у Харкові, які були зруйновані внаслідок російських обстрілів. Йдеться про будинки на вулиці Проскури, 9-в, та на вулиці Наталії Ужвій, 62.
Про це повідомили в Харківській міській раді.
Ще одна будівля на вулиці Метробудівників, 9, перебуває на фінальній стадії робіт.
За даними Департаменту житлово-комунального господарства, найближчими днями почнеться демонтаж 16-поверхового будинку на вулиці Наталії Ужвій, 96.
«До робіт буде залучено єдиний в Україні екскаватор з 40-метровою стрілою», – йдеться в повідомленні.
Також фахівці готують до демонтажу ще кілька зруйнованих будинків.