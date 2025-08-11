Другое
ДТП із постраждалим під Харковом: водій позашляховика не впорався з керуванням під час негоди

Сьогодні, 11 серпня, у селищі Солоницівка Харківського району 57-річний водій автомобіля Mitsubishi не впорався з керуванням, з’їхав з проїзної частини та врізався у приватний гараж.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Унаслідок удару чоловіка затиснуло в салоні транспортного засобу.

Рятувальники деблокували водія та передали медикам, які доставили чоловіка до лікарні. Стан водія – важкий.

Пасажирів у салоні під час ДТП не було.

Агентство Телевидения Новости

