На Харківщині звільнили та мобілізували поліцейського, якій поїхав у відпустку на службовому авто в компанії ухилянта

Поліцейського з Харківщини звільнили та мобілізували до ЗСУ після того, як він поїхав у відпустку на службовому авто без дозволу, замінив номерні знаки й намагався проїхати стаціонарний пост із двома пасажирами призовного віку.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Встановлено, що ввечері 9 серпня на стаціонарному посту в селі Торунь Хустського району місцеві поліцейські зупинили автомобіль Kia Sportage із номерними знаками, які не належали цьому транспортному засобу.

Під час перевірки документів водій представився заступником начальника Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області. В автомобілі перебували жінка та двоє чоловіків призовного віку, один із яких був у розшуку як особа, що ухиляється від призову на військову службу.

Встановлено, що оперативник перебував у відпустці та не отримував дозволу на виїзд службовим автомобілем. Він пояснив, що самовільно замінив номерні знаки на транспортному засобі.

Чоловіків доставлено до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки для проходження військово-лікарської комісії з метою подальшого призову на військову службу.

Наразі Управління головної інспекції ГУНП в Харківській області проводить службове розслідування. Поліцейського звільнено з лав поліції та мобілізовано до Збройних Сил України.

