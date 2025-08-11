Під час евакуації на Харківщині волонтерів атакував російський дрон

У суботу, 9 серпня, у Куп’янській громаді Харківської області під час евакуаційної операції волонтери стали мішенню російського FPV-дрона.

Про це «Новинам АТН» повідомили в благодійному фонді «Хаустов».

Інцидент стався після виїзду з населеного пункту Грушівка, коли аналізатори зафіксували наближення безпілотника. Під час маневру розвороту дрон влучив за кілька метрів від автомобіля. Постраждалих немає, транспортний засіб не ушкоджено.

За словами волонтерів, подібні випадки трапляються регулярно – під час роботи у прифронтових районах екіпажі потрапляють під обстріли. Попри ризики, гуманітарні місії продовжують евакуацію мирних жителів, доставку допомоги та забезпечення базових потреб постраждалих.

Волонтери наголошують, що відсутність засобів радіоелектронної боротьби робить їх беззахисними перед дедалі вдосконаленими атаками противника.

Агентство Телевидения Новости