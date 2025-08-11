У Харкові завершується капремонт скверу біля Вічного вогню, який вирішили провести після зсуву ґрунту внаслідок російських обстрілів.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

На об’єкті укріпили схил, облаштували систему водовідведення, а також змонтували світильники, встановили штучне багаття й лавки.

Харківський гід Максим Розенфельд зазначив, що це місце має особливе історичне значення: саме там, на Університетській гірці, в XVII сторіччі була побудована Харківська фортеця, і з цього місця починається чимало екскурсій містом.

За його словами, нова інсталяція Вічного вогню відходить від радянського трактування та пов’язана з давньою історією місця. Зокрема, нагадує про сигнальні вогнища. Їх запалювали у козацьких фортецях для попередження про небезпеку. Також він підкреслив, що під час реконструкції у сквері не було знищено жодного дерева.

«Навесні він буде зеленіше, ніж раніше. А артінсталяція зроблена так, щоб не закривати оглядовий майданчик, а лише підкреслити його та зберегти звичний краєвид міста», – зазначив Максим Розенфельд.

