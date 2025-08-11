У Куп’янську російський дрон поранив пенсіонера

Сьогодні, 11 серпня, у місті Куп’янськ на Харківщині російський ударний дрон поранив 78-річного чоловіка. Постраждалого госпіталізували.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

У понеділок, близько 15:20, внаслідок атаки російського ударного безпілотника на Куп’янську дістав поранення 78-річний чоловік. Постраждалого доставили до лікарні.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

