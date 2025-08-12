Другое
Сегодня 07:39
До 25° тепла та вітер прогнозують синоптики у Харкові 12 серпня

До 25° тепла та вітер прогнозують синоптики у Харкові 12 серпня

За даними синоптиків, вдень у Харкові мінлива хмарність, без істотних опадів.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вітер північно – західний, 9 – 14 м/с, пориви 15 – 20 м/с.

Температура повітря вдень 23 – 25° тепла.

По області синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів.

Вітер північно – західний, 9 – 14 м/с, пориви 15 – 20 м/с.

Температура повітря вдень 22 – 27° тепла.

