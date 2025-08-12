За добу на Харківщині ЗСУ відбили 15 атак окупантів

Оперативна інформація станом на 8:00 12.08.2025 щодо російського вторгнення.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 168 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося шість боєзіткнень у районах Вовчанська, Колодязного та Дворічанського.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу населених пунктів Степова Новоселівка, Кіндрашівка, Куп’янськ, Загризове, Богуславка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Рідкодуб, Карпівка, Колодязі, Мирне, Серебрянка та в напрямку Дружелюбівки, Середнього, Шандриголового, Ямполя.

На Сіверському напрямку впродовж минулої доби ворог здійснив вісім атак на позиції ЗСУ у районах Григорівки, Виїмки та в напрямку Сіверська.

На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять бойових зіткнень у районах Ступочок, Степанівки та Русиного Яру.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 980 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, п’ять бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 107 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 106 одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки окупантів.

