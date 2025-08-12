Другое
Сегодня 10:21
Просмотров: 78

36 повітряних цілей знищили Сили ППО цієї ночі

Цієї ночі над Україною було збито 36 повітряних цілей.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

У ніч на 12 серпня (із 20:00 11 серпня) противник атакував 48-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Міллерово, Шаталово – рф., а також 4 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької та Брянської обл., рф.

За попередніми даними, станом на 9:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 36 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Ударними БпЛА атаковано Сумщину та Донеччину, ракетами – Чернігівщину, зазначають військові.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання 12 БпЛА та 3 ракет на 7 локаціях, йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

