Грабіж в Холодногірському районі Харкова: зловмисник зірвав с шиї чоловіка золотий ланцюжок

Поліцейські затримали зловмисника, який вчинив грабіж в Холодногірському районі Харкова.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Посеред дня нападник зірвав з шиї 52-річного чоловіка золотий ланцюжок з кулоном та втік.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили та затримали фігуранта.

Ним виявився 38-річний раніше судимий за аналогічний злочин харків’янин. Під час проведення санкціонованого обшуку викрадений золотий ланцюг з кулоном виявлено та вилучено.

За вказаним фактом слідчим відділу поліції № 2 ХРУП № 3 відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Зловмисник затриманий в порядку статті 208 КПК України. Слідчі повідомили йому про підозру у скоєнні злочину. Нападнику загрожує до 10 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости