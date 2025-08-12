Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:11
Просмотров: 87

Грабіж в Холодногірському районі Харкова: зловмисник зірвав с шиї чоловіка золотий ланцюжок

Грабіж в Холодногірському районі Харкова: зловмисник зірвав с шиї чоловіка золотий ланцюжок

Поліцейські затримали зловмисника, який вчинив грабіж в Холодногірському районі Харкова.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Посеред дня нападник зірвав з шиї 52-річного чоловіка золотий ланцюжок з кулоном та втік.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили та затримали фігуранта.

Ним виявився 38-річний раніше судимий за аналогічний злочин харків’янин. Під час проведення санкціонованого обшуку викрадений золотий ланцюг з кулоном виявлено та вилучено.

За вказаним фактом слідчим відділу поліції № 2 ХРУП № 3 відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. 

Зловмисник затриманий в порядку статті 208 КПК України. Слідчі повідомили йому про підозру у скоєнні злочину. Нападнику загрожує до 10 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 