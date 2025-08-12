Зникли з будинку сімейного типу: двох неповнолітніх дівчат розшукали на Харківщині

На Харківщині поліцейські розшукали двох неповнолітніх дівчат, які зникли з будинку сімейного типу.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Вранці 11 серпня до поліції надійшло повідомлення про зникнення двох вихованок будинку сімейного типу віком 14 та 15 років. За попередньою інформацією, дівчата самовільно пішли з дому та на зв’язок не виходили.

На пошук неповнолітніх був орієнтований особовий склад поліції. Правоохоронці перевірили можливі місця перебування дівчат, опитали друзів та знайомих, переглянули записи з камер відеоспостереження.

Упродовж кількох годин поліцейські встановили місцеперебування підлітків в селі Куми Берестинського району.

Жодних подій кримінального характеру з ними не сталося. Дівчат повернуто додому.

Агентство Телевидения Новости