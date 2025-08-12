Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:05
Просмотров: 113

Внаслідок обстрілу села Підлиман на Харківщині виникла пожежа

Внаслідок обстрілу села Підлиман на Харківщині виникла пожежа

Окупанти вдарили реактивною артилерією по селу Підлиман Ізюмського району.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України.

«Один зі снарядів влучив у приватний двоповерховий будинок, спричинивши пожежу. Обійшлось без жертв та постраждалих», – йдеться у повідомленні.

До ліквідації наслідків обстрілу залучалися 11 рятувальників, 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки, медичний розрахунок ДСНС та офіцер-рятувальник громади.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 