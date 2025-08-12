Внаслідок обстрілу села Підлиман на Харківщині виникла пожежа

Окупанти вдарили реактивною артилерією по селу Підлиман Ізюмського району.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України.

«Один зі снарядів влучив у приватний двоповерховий будинок, спричинивши пожежу. Обійшлось без жертв та постраждалих», – йдеться у повідомленні.

До ліквідації наслідків обстрілу залучалися 11 рятувальників, 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки, медичний розрахунок ДСНС та офіцер-рятувальник громади.

Агентство Телевидения Новости