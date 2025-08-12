На Харківщині підрядника зобов’язали повернути кошти за фортифікаційні споруди

Суд задовольнив позов Шевченківської окружної прокуратури Харкова та зобов’язав підрядника повернути державі майже 900 тис. грн, які не були витрачені за контрактом на будівництво укріплень у Харківській області.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Встановлено, що у лютому 2024 року між Департаментом ХОВА та ТОВ укладено договір вартістю понад 22 млн грн на зведення фортифікаційних споруд.

Для виконання робіт підрядник отримав аванс у розмірі 9,9 млн грн. За умовами договору ці кошти мали бути використані для закупівлі матеріалів, а після завершення робіт – підтверджені актами або повернені у разі залишку.

Замовник неодноразово наголошував, що будівництво має стратегічне значення для обороноздатності регіону, тому строки виконання та цільове використання коштів були критично важливими.

Однак ТОВ порушило встановлені терміни та не повернуло до бюджету гроші.

У зв’язку з цим прокуратура подала позов про стягнення невикористаних коштів, штрафних санкцій та пені.

Суд встановив факт порушення умов договору та підтвердив право держави на стягнення майже 900 тис. гривень.

Рішення ухвалено Господарським судом Харківської області. Триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости