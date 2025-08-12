На Харківщині депутатку підозрюють у недостовірному декларуванні на понад 1,8 млн грн

Берестинська окружна прокуратура Харківської області повідомила про підозру депутатці однієї з селищних рад Харківської області за декларування недостовірної інформації на понад 1,8 млн грн.

Про це повідомили в НАЗК.

Зокрема, за результатами повної перевірки декларації за 2021 рік НАЗК встановило, що посадовиця приховала від декларування відомості про:

житловий будинок чоловіка в Харківській області 117,9 кв. м вартістю понад 671 тис. грн, який перебував у посадовиці в користуванні;земельну ділянку в Харківській області вартістю понад 226 тис. грн, яку вона орендувала;власний автомобіль Toyota Land Cruiser Prado 150, придбаний за 100 тис. грн при ринковій вартості понад 1 млн грн;323 тис. грн доходів від продажу нежитлової будівлі;550 тис. грн готівки, які належать їй та чоловіку на праві спільної власності.

Загальний розмір недостовірних відомостей, вказаних у декларації, становить понад 1,8 млн грн.

Посадовиці інкримінується умисне внесення до декларації завідомо недостовірних відомостей (ч. 1 ст. 366-2 КК України).

