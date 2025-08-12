Укрзалізниця: на популярних напрямках попит у 5-8 разів перевищує кількість місць

У період з 4 по 10 серпня Укрзалізниця перевезла 637,8 тис. пасажирів, що майже відповідає чисельності населення Кривого Рогу. За даними компанії, на найпопулярніших напрямках попит сягає 5–8 пасажирів на одне місце, через що квитки розкуповують одразу після відкриття продажу.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Основною причиною дефіциту місць є скорочення парку вагонів, яке перевищує темпи його оновлення. Рухомий склад застаріває, зазнає руйнувань від обстрілів і досягає граничних термінів експлуатації, що потребує дороговартісного ремонту. Попри це, завдяки оптимізації використання вагонів, кількість перевезених пасажирів одним вагоном збільшено порівняно з минулим роком.

Компанія зазначає, що розширити кількість місць можна за умови стабільного фінансування, у тому числі державного та з місцевих бюджетів, для закупівлі нових вагонів та поїздів «Інтерсіті+», проведення капітальних ремонтів і модернізації рухомого складу.

