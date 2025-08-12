Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:27
Просмотров: 61

На Харківщині дрон допоміг виявити наркопосів у приватному дворі

На Харківщині дрон допоміг виявити наркопосів у приватному дворі

У Чугуївському районі Харківської області поліцейські за допомогою дрона виявили незаконний посів конопель на території приватного двору. Правоохоронці вилучили нарковмісні рослини та близько кілограма речовини, схожої на канабіс.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області

Під час проведення заходів з протидії незаконному обігу наркотиків поліцейські офіцери громади за допомогою дрону виявили наркопосів. Нарковмісні рослини були замасковані серед дерев, злакових культур та бур’янів на присадибній ділянці в Новопокровській громаді. Частину конопель чоловік вирощував у квіткових горщиках.

Правоохоронці вилучили кущі конопель, а також близько кілограма речовини, схожої на канабіс. 

За вказаним фактом слідчі Чугуївського РУП відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.

Речові докази направлено на експертне дослідження. За його результатами буде вирішено питання щодо повідомлення фігуранту про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 