На Харківщині дрон допоміг виявити наркопосів у приватному дворі

У Чугуївському районі Харківської області поліцейські за допомогою дрона виявили незаконний посів конопель на території приватного двору. Правоохоронці вилучили нарковмісні рослини та близько кілограма речовини, схожої на канабіс.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області

Під час проведення заходів з протидії незаконному обігу наркотиків поліцейські офіцери громади за допомогою дрону виявили наркопосів. Нарковмісні рослини були замасковані серед дерев, злакових культур та бур’янів на присадибній ділянці в Новопокровській громаді. Частину конопель чоловік вирощував у квіткових горщиках.

Правоохоронці вилучили кущі конопель, а також близько кілограма речовини, схожої на канабіс.

За вказаним фактом слідчі Чугуївського РУП відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.

Речові докази направлено на експертне дослідження. За його результатами буде вирішено питання щодо повідомлення фігуранту про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости