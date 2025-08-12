Другое
Сегодня 17:34
Просмотров: 50

На Харківщині з початку доби відбулося п’ять боїв

На Харківщині з початку доби відбулося п’ять боїв

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 12 серпня. Триває 1266 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

На цей час на фронті зафіксовано 91 бойове зіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку триває бій поблизу населеного пункту Кам’янка.

На Куп’янському напрямку росіяни здійснили чотири атаки на позиції Сил оборони поблизу Кіндрашівки, Московки та Куп’янська.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости

