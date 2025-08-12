Розтрата 2,7 млн грн на фортифікаціях: під підозрою посадовці Харківської ОВА

Посадовців департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної військової адміністрації підозрюють у розтраті понад 2,7 млн гривень бюджетних коштів під час закупівлі фортифікаційних споруд.

Про це повідомили в Національному агентстві з питань запобігання корупції.

За даними НАЗК, посадовці нібито попередньо змовилися з постачальниками та придбали споруди за завищеною ціною, чим завдали державі значних збитків.

Слідчі Нацполіції розслідують кримінальне провадження за статтею про привласнення чи розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Підозрюваним загрожує від семи до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

