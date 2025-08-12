Понад 16 тисяч китайських Лабубу та аксесуарів не потрапили на український ринок

Закарпатські митники запобігли ввезенню в Україну партії контрафактних іграшок Labubu та аксесуарів китайського походження. Вилучено понад 16 тисяч одиниць товару загальною вартістю понад пів мільйона гривень.

Про це повідомляє Закарпатська митниця.

Днями закарпатські митники виявили, що задекларований вантаж з дитячими іграшками та аксесуарами містить ознаки контрафактного товару на відому торгівельну марку. Їх везли через українсько-словацький кордон у вантажівці на адресу волинського підприємця.

Під час митного оформлення вантажу «іграшки дитячі, брелоки, чохли для телефонів та навушників» (загалом 16850 одиниць товарів китайського походження) інспектори провели його повний огляд та виявили товари, які ввозились з можливим порушенням прав інтелектуальної власності.

Невдовзі правовласник торгівельної марки, яка має міжнародну реєстрацію, повідомив, що зазначені товари є такими, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності, та надав висновок, у якому зазначив, що за наданими митницею фотографіями товару для ідентифікації, підтверджується порушення прав інтелектуальної власності на належні йому торгівельні марки та мають ознаки фальсифікованої та контрафактної продукції.

Відносно підприємця з Волинської області складено протокол про порушення митних правил за ст. 476 Митного кодексу України.

А от 7440 м’яких іграшок, 8120 брелоків, 1140 силіконових чохлів та 150 чохлів для навушників, які переміщували на митну територію України з порушенням охоронюваних законом прав інтелектуальної власності, вилучено. Попередня загальна вартість вилученого товару перевищує півмільйона гривень.

Справу скерують до суду.

Агентство Телевидения Новости