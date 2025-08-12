Другое
Сегодня 19:56
Просмотров: 61

У Харкові поліція склала протокол на домашнього тирана, жертву відправили до центру допомоги

Поліцейські Харкова зупинили конфлікт між співмешканцями, під час якого чоловік ображав і погрожував жінці, а також вдарив її. Правоохоронці склали на 37-річного кривдника адміністративний протокол та виписали терміновий заборонний припис.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

До поліції надійшло повідомлення від постраждалої про те, що в будинку по проспекту Людвіга Свободи її співмешканець вчинив конфлікт. За вказаною адресою виїжджали інспектори сектору протидії домашньому насильству райуправління. 

За адресою правоохоронці виявили 27-річну заявницю та 37-річного чоловіка, який поводився агресивно. Правоохоронці склали на чоловіка адміністративний протокол за ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства) Кодексу України про адміністративні правопорушення та виписали терміновий заборонний припис. 

Жінку доставили до центру надання допомоги постраждалим від насильства. Там потерпілій буде надано необхідну соціально-психологічну допомогу та притулок. 

Агентство Телевидения Новости

