Комунальники прикордонної громади на Харківщині отримали нову спецтехніку замість знищеної обстрілами

Міжнародний комітет Червоного Хреста в Україні передав Золочівській громаді асенізаторський автомобіль та причеп для виїздів аварійної бригади. Техніку надали в межах угоди про співпрацю.

Про це повідомили у Золочівській селищній раді.

У комунальному підприємстві громади зазначили, що раніше в автопарку був асенізаторський автомобіль, який було знищено під час російського обстрілу.

«За роки війни ми зрозуміли, що без зовнішньої допомоги нам було б критично важко. Ця отримана спеціальна техніка та інструменти допоможуть оперативно реагувати на виклики, лагодити пошкоджене, створювати для мешканців комфортні умови», – зазначив очільник громади Віктор Коваленко.

