Харківські біатлоністи вибороли «бронзу» на чемпіонаті України

З 6 по 11 серпня у селі Яворів Львівської області пройшов чемпіонат України з біатлону серед юніорів та юніорок.

Про це повідомляє Telegram-канал Kharkiv Sport City.

У складі збірної команди Харківської області Кіріл Замурей, Ярослав Гаркуша, Нікіта Солодовник та Андрій Фірцович вибороли бронзову нагороду в естафетній гонці.

Упродовж шести днів найсильніші юніори та юніорки країни змагалися за звання чемпіонів України з літнього біатлону. Програма чемпіонату включала спринти, гонки переслідування та естафети.

