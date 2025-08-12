Сегодня 20:45
Харківські біатлоністи вибороли «бронзу» на чемпіонаті України
З 6 по 11 серпня у селі Яворів Львівської області пройшов чемпіонат України з біатлону серед юніорів та юніорок.
Про це повідомляє Telegram-канал Kharkiv Sport City.
У складі збірної команди Харківської області Кіріл Замурей, Ярослав Гаркуша, Нікіта Солодовник та Андрій Фірцович вибороли бронзову нагороду в естафетній гонці.
Упродовж шести днів найсильніші юніори та юніорки країни змагалися за звання чемпіонів України з літнього біатлону. Програма чемпіонату включала спринти, гонки переслідування та естафети.