Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 20:38
Просмотров: 86

У Харкові укріплюють кілька пам’ятників для захисту від обстрілів

У Харкові укріплюють кілька пам’ятників для захисту від обстрілів

Бригади КП «Харківзеленбуд» і верхолази КП «Харківспецбуд» укріпили пам’ятник засновникам міста, пам’ятник Незалежності та планують аналогічні роботи на монументі Тарасові Шевченкові. Захист оновлюють для запобігання пошкодженням від обстрілів.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

Як зазначили комунальники, це сприятиме запобіганню пошкоджень внаслідок обстрілів. У березні 2022 року монумент захистили мішками з піском і сіткою, яка вже потребує заміни. Пошкоджену сітку залишать на місці, накривши новою.

Подібне оновлення нещодавно провели на пам’ятнику Незалежності. У планах – укріплення пам’ятника Тарасові Шевченкові.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 