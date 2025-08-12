У Харкові укріплюють кілька пам’ятників для захисту від обстрілів

Бригади КП «Харківзеленбуд» і верхолази КП «Харківспецбуд» укріпили пам’ятник засновникам міста, пам’ятник Незалежності та планують аналогічні роботи на монументі Тарасові Шевченкові. Захист оновлюють для запобігання пошкодженням від обстрілів.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

Як зазначили комунальники, це сприятиме запобіганню пошкоджень внаслідок обстрілів. У березні 2022 року монумент захистили мішками з піском і сіткою, яка вже потребує заміни. Пошкоджену сітку залишать на місці, накривши новою.

Подібне оновлення нещодавно провели на пам’ятнику Незалежності. У планах – укріплення пам’ятника Тарасові Шевченкові.

