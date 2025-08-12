Встигніть загадати бажання: харківській астроном розповів про Серпневий зорепад – метеорний потік Персеїди

У ніч з 12 на 13 серпня українці зможуть побачити потрійну небесну подію – максимум метеорного потоку Персеїди, зближення Венери з Юпітером та зустріч Місяця із Сатурном. Хоча яскравий Місяць трохи заважатиме спостереженням, «падаючі зірки» та планети будуть добре видимі неозброєним оком.

Про це повідомив харківський астроном Володимир Кажанов.

«Цього літа буде трохи заважати спостереженням яскравий Місяць, який буде у фазі близької до повного. Тобто небо буде світліше вночі і «падаючих зірок» буде спостерігатись трохи менше», – розповів астроном.

Інтенсивність потоку поступово спадатиме, тому зорепад буде видно й 14 та 15 серпня.

Чому Персеїди?

У сузір’ї Персея знаходиться радіант метеорного потоку – місце, з якого в небі умовно вилітають метеори.

«Якщо продовжити лінії спалахів, то ми знайдемо таку область, центр, який і зветься радіант. Ми можемо побачити метеори різних частинах неба неба, але шлях їх буде вести до сузір’я Персея (точніше від нього). Кращє все ж таки споглядати східну частину неба, а після опівночі і зеніт», – розповів Кажанов.

Для спостережень бажано знайти місце, де не будуть заважати високі будинки і дерева. Не забуваємо про безпеку і комендантську годину.

Нагадаю, чому Персеїди настільки відомі, тому що влітку тепло вночі. Є метеорні потоки не менш яскраві. Наприклад, Гемініди, Драконіди й інші. Але якщо це грудень, то це не так комфортно спостерігати, як зараз.

Цього літа Персеїди супроводжуватиме зближення Місяця із Сатурном та близьке розташування Юпітера і Венери у сузір’ї Близнюків. У телескоп їх можна побачити поруч, що трапляється рідко.

Як зробити знімок зоряного неба смартфоном

Для зйомки смартфоном астроном радить використовувати режим «профі»: витримка до 30 с, ISO 1600–3200, затримка спуску 3-5 с.

«Якщо у вас час спостережень/зйомок обмежений, то краще в налаштуваннях камери (якщо там є таке), вимкнути «шумодав» – той що робить тривалим отримання кадру, тобто dark кадр, як в астрофотографії», – йдеться в повідомленні.

Чи загадувати бажання?

«Коли ти загадуєш бажання під зоряним небом, то ти згадуєш про свої мрії, про цілі в житті. І це гарно, це добре. Можна навіть підготувати список бажань на цю ніч, але пам’ятаймо, що багато залежить, звісно, від нас», – підсумував астроном.

