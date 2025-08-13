На Харківщині попрощалися з командиром танка з Лозової

У Запоріжжі 2 серпня 2025 року помер головний сержант, командир танка з міста Лозова Харківської області Андрій Редченко. Військовий захищав Україну з 2023 року.

Про це повідомили у Лозівській міській раді.

Андрій Редченко народився 1 березня 1984 року в Лозовій. Навчався у місцевій школі №2, захоплювався спортом, а згодом здобув фах зварювальника у ПТУ №36. Працював на КП «Водоканал» та Панютинському вагоноремонтному заводі.

У грудні 2023 року Андрій Редченко пішов на службу до Збройних сил України, служив командиром танка у військовій частині А7015.

2 серпня 2025 року, у віці 41 року, Андрій Редченко помер у лікарні Запоріжжя. У захисника залишилися двоє дітей, батьки та сестра.

