На Куп’янському напрямку українські дрони знищили танк та склад із паливом окупантів
На Харківщині українські військові вдарили дронами по техніці та польовому складу окупантів. Операцію провели оператори безпілотників батальйону «Сапсан».
Про це повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ «Дніпро».
На Куп’янському напрямку українські захисники відпрацювали по ворожих позиціях.
Оператори БпЛА бригади виявили замаскований у лісі ворожий танк Т-72. У тому ж районі було виявлено й польовий склад противника.
«Результат лише однієї ночі: топовий пілот батальйону безпілотних систем «Сапсан» знищив ворожі танк Т-72 та польовий склад з паливно-мастильними матеріалами», – йдеться в повідомленні.