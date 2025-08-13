Випускники, які наберуть 185+ балів на НМТ, отримають президентську стипендію у 10 000 гривень

Школярі, які складуть НМТ на 185+ балів, отримають стипендію Президента – 10 000 грн на рік. Кількість стипендій збільшили до 400.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Свириденко повідомила, що почула на «Українському молодіжному форумі 2025: Молодь Тут!», який відбувся 12 серпня, десятки нових ідей – про житлову політику, підприємництво.

«Багато з них в роботі. Наприклад, гранти для креативних індустрій – презентуємо зовсім скоро. Також плануємо збільшити гранти для молоді за програмою “Власна Справа” зі 150 до 200 тисяч гривень», – розповіла прем’єр.

За словами Свириденко, з 1 вересня уряд збільшив розмір президентських стипендій:

для учнів профтехів до 6 320 гривень;для студентів коледжів і технікумів – 7 600 гривень;для студентів університетів – 10 000 гривень;для аспірантів – 23 700 гривень.

Окрім того, школярі, які складуть НМТ на 185+ балів, отримають стипендію президента – 10 000 гривень на рік. Кількість стипендій збільшили до 400.

«Від президента отримали доручення вже наступного року підвищити стипендії для всіх студентів. Це рішення, яке давно на часі. Разом із військовими маємо переглянути правила перетину кордону, підвищивши вікову межу з 18 до 22 років», – додала Свириденко.

Агентство Телевидения Новости