Внаслідок обстрілів Харківщини пошкоджено будинки, сільгосп ферма та цивільна інфраструктура

Минулої доби окупанти скерували вогонь по Ізюмському та Куп’янському районах.

Проти мирного населення росіяни застосували реактивні системи залпового вогню, FPV-дрони та БпЛА, повідомляє поліція Харківської області.

Пошкоджена цивільна інфраструктура. Постраждалих осіб немає.

У Куп’янському районі внаслідок обстрілу з БпЛА сталося займання сільськогосподарської ферми.

В Ізюмському районі через ворожий обстріл пошкоджено приватні будинки.

12 серпня поліцейські здійснили 36 оглядів місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 6 кримінальними провадженнями, пов’язаними зі збройною агресією російської федерації.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Харківщини внесли до ЄРДР відомості щодо 26003 воєнних злочинів, скоєних на території області.

