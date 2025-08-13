Внаслідок обстрілів Харківщини пошкоджено будинки, сільгосп ферма та цивільна інфраструктура
Минулої доби окупанти скерували вогонь по Ізюмському та Куп’янському районах.
Проти мирного населення росіяни застосували реактивні системи залпового вогню, FPV-дрони та БпЛА, повідомляє поліція Харківської області.
Пошкоджена цивільна інфраструктура. Постраждалих осіб немає.
У Куп’янському районі внаслідок обстрілу з БпЛА сталося займання сільськогосподарської ферми.
В Ізюмському районі через ворожий обстріл пошкоджено приватні будинки.
12 серпня поліцейські здійснили 36 оглядів місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 6 кримінальними провадженнями, пов’язаними зі збройною агресією російської федерації.
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Харківщини внесли до ЄРДР відомості щодо 26003 воєнних злочинів, скоєних на території області.